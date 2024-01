Mercato - FC Nantes : La prochaine recrue sur le point de débarquer ?

Hugo Chirossel

Bien qu’il se soit attaché les services de Tino Kadewere et de Bénie Traoré, le FC Nantes n’en a pas encore terminé avec son mercato hivernal. Les Canaris sont à la recherche d’un renfort en défense et dans cette optique s’intéressent à Kelvin Amian. Un dossier qui avance bien et l’ancien joueur de Toulouse pourrait bientôt débarquer.

Le marché des transferts a ouvert ses portes il y a seulement une semaine mais le FC Nantes a déjà bien avancé. Bénie Traoré est arrivé en provenance de Sheffield United dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, tandis que Tino Kadewere a été prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OL, lui aussi avec option d’achat.

FC Nantes : Un joueur de l’équipe de France fait son retour, il se lâche https://t.co/alK9v8hIoh pic.twitter.com/wOQfzCwZB3 — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Débuts réussis pour Kadewere

L’attaquant zimbabwéen s’est d’ailleurs rapidement distingué, puisqu’il a inscrit un doublé vendredi dernier en coupe de France face à Pau (1-4). Après avoir renforcé son secteur offensif, le FC Nantes veut maintenant un défenseur. En ce sens, les Canaris pourraient bientôt s’attacher les services de Kelvin Amian.

Amian bientôt à Nantes ?