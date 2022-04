Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : La grosse mise au point de Kombouaré sur son avenir !

Publié le 28 avril 2022 à 23h05 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce jeudi, Antoine Kombouaré a fait le point sur son avenir au FC Nantes. Le technicien n'a pas l'intention de prendre de décision avant la fin de la saison.