Mercato - FC Nantes : Kombouare, Domenech... Kita justifie son choix fort !

Publié le 12 février 2021 à 4h00 par A.M.

Alors qu'il a décidé de se séparer des services de Raymond Domenech afin de nommer Antoine Kombouaré, Waldemar Kita justifie son choix.

Un petit tour et puis s'en va. Un mois et demi après son arrivée, Raymond Domenech a été démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Nantes après avoir dirigé seulement sept matches et récolté quatre petits points. Pour le remplacer, c'est Antoine Kombouaré qui a été choisi et s'est engagé pour deux ans et demi, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Un choix que Waldemar Kita, qui vient d'user son 15e entraîneur, a justifié.

«Cette fin de collaboration n’a pas été facile à prendre mais elle était devenue inéluctable»