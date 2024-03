Mercato - FC Nantes : Kombouaré annonce la couleur pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Kombouaré ne se projette pas. Arrivé sur le banc du FC Nantes pour prendre la succession de Jocelyn Gourvennec, le technicien n'a qu'une ambition : maintenir le club en Ligue 1. En conférence de presse, le Kanak a confirmé qu'il ne resterait pas à son poste la saison prochaine si les objectifs ne sont pas remplis.

Présent en conférence de presse ce mardi, Antoine Kombouaré a pu enfin justifier son grand retour au FC Nantes, un peu mois d'un an après avoir été remercié par Waldemar Kita.





Le FC Nantes plonge dans la crise, le vestiaire balance https://t.co/1QeE0rvcgh pic.twitter.com/Es9rIkjbOA — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Kombouaré justifie son retour

« J'ai passé mes plus belles années d'entraîneur à Nantes. On a eu la chance de vivre de grandes émotions. Ça a été une grande surprise que Franck m'appelle. Je ne pensais pas revenir si tôt. Quand il me demande si je suis prêt à replonger, je dis oui. Il y a huit matchs pour se maintenir (…) Si je viens, c'est que je suis persuadé qu'on est capable de le faire » a justifié le nouveau coach du FC Nantes, venu pour remplacer Jocelyn Gourvennec.

« Si Nantes reste debout, je reste »