FC Nantes : Kita, départ avorté… La mise au point de Kombouaré

Publié le 31 juillet 2022 à 10h45 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Antoine Kombouaré est donc toujours l’entraîneur du FC Nantes. Pourtant, il y a quelques semaines, c’était loin d’être gagné et un départ était envisageable pour celui qui venait de remporter la Coupe de France. Finalement, ça s’est arrangé entre Waldemar Kita et Kombouaré, qui a décidé de rester chez les Canaris.

Au terme de la saison dernière, Antoine Kombouaré n’était pas certain de rester sur le banc du FC Nantes. En effet, ses relations avec Waldemar Kita, président des Canaris, n’étaient pas les meilleures et l’entraîneur nantais s’est alors posé les bonnes questions. Au final, Kombouaré a fait le choix de rester au FC Nantes. Un départ avorté sur lequel il est revenu ce dimanche en marge du Trophée des Champions face au PSG.

𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 𝘼𝙆 🔝#PSGFCN I #TDC2022 pic.twitter.com/M01vl2o8tV — FC Nantes (@FCNantes) July 30, 2022

« J’ai eu besoin d’une semaine pour récupérer »

Interrogé par Le Parisien sur son départ avorté du FC Nantes et ses relations avec Waldemar Kita, Antoine Kombouaré s’est alors confié. « J’ai eu besoin d’une semaine pour récupérer, déjà, et réfléchir après la finale. Nos rapports sont ce qu’ils sont, ils sont parfois compliqués. On a fait une réunion pour poser les bases d’une nouvelle collaboration. Mais c’est comme avec mes joueurs, j’attends de voir comment ça va se passer. Je ne suis pas quelqu’un de facile, le président non plus et quand on met deux têtes de mule face à face, ce n’est pas toujours évident », a expliqué Kombouaré.

« Je n’aime pas qu’on vienne empiéter sur mon travail »