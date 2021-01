Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Enorme rebondissement dans ce dossier brûlant de Domenech !

Publié le 11 janvier 2021 à 8h30 par A.D. mis à jour le 11 janvier 2021 à 8h32

En quête d'un milieu de terrain, Raymond Domenech a mis à l'essai Giannelli Imbula au FC Nantes. Et même si le joueur a décidé de revenir sur Paris, un accord avec les Canaris resterait possible pour Imbula.

Arrivé sur le banc du FC Nantes pour relancer la saison des Canaris, Raymond Domenech s'activerait pour recruter un nouveau milieu de terrain. Dans cette optique, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a mis à l'essai Giannelli Imbula. Toutefois, l'ex-pensionnaire du Toulouse FC ne devrait pas être conservé par le FC Nantes à l'issue de sa période d'essai selon les dernières indiscrétions de Goal . Une information confirmée par David Phelippeau. En effet, comme l'a indiqué le journaliste de 20minutes ce dimanche, Giannelli Imbula aurait quitté la ville de Nantes parce que l'intérêt de Raymond Domenech à son égard n'était pas assez prononcé.

Giannelli Imbula attendrait un signe de Raymond Domenech

Ce lundi, Loïc Tanzi en a rajouté une couche sur ce dossier. A en croire le journaliste de RMC Sport , Giannelli Imbula aurait bel et bien quitté Nantes pour revenir sur Paris. Toutefois, la piste nantaise ne serait pas éteinte pour autant. Sur son compte Twitter , Loïc Tanzi a fait savoir qu'un accord entre Giannelli Imbula et les Canaris de Raymond Domenech était toujours possible. Toutefois, l'international français devrait désormais s'entretenir seul pour trouver un nouveau club. Autant d'informations qui concordent avec celles de Foot Mercato qui indique que l'ancien joueur de l'OM aurait quitté les installations du FC Nantes parce qu'il estimerait avoir fait ses preuves et que les Canaris ne lui auraient encore rien proposé. Désormais, Giannelli Imbula attendrait toujours un signe de Raymond Domenech, qui n'aurait pas officiellement exclu son arrivée. Affaire à suivre...

Comme évoqué par @AlexLPRF, Gian Imbula a quitté Nantes samedi. Une décision prise avec son entourage. Mais selon nos informations, il attend toujours un signe de Nantes qui n'a pas dit officiellement non à sa venue. https://t.co/VyDYQIluff — Sébastien Denis (@sebnonda) January 10, 2021