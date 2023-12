Mercato - FC Nantes : Du mouvement est déjà annoncé pour cet hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Nantes n’a pas su rebondir sur la pelouse de l’OL (0-1) ce mercredi et termine la phase aller avec une troisième défaite de suite en Ligue 1. De quoi passablement agacer Jocelyn Gourvennec, qui compte sur le mercato hivernal pour injecter du sang neuf dans son effectif comme il l’a réaffirmé en conférence de presse.

Après sa victoire face à l’OGC Nice (1-0) au début du mois, le FC Nantes n’a pas su enchaîner contre le PSG (1-2), Brest (0-2) et donc l’OL (0-1) ce mercredi, une série de trois défaites qui vient ainsi conclure une phase aller délicate pour les Canaris, 13es de Ligue 1 à quatre points du TFC, qui occupe la place de barragiste. Jocelyn Gourvennec ne masquait pas sa colère en conférence de presse, comptant sur le mercato pour se relancer.

Mercato - PSG : Double transfert à 50M€, le très gros coup ? https://t.co/IQXFZzMMDm pic.twitter.com/q51ir3gDda — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

« Le mercato est un levier, il va falloir réoxygéner le groupe »

« Je suis très en colère et très frustré au vu du scenario du match. Je me demande comment on l'a perdu car on a eu la mainmise. Le but qu'on prend, c'est une horreur, on est pris sur 70 m alors qu'on est en place. Ensuite on a couru après le score. On prépare bien nos actions mais on a un gros problème d'engagement et de réalisme pour marquer. Ça explique le résultat, mais pour moi ce n'est pas possible a minima de ne pas partager les points. Le mercato est un levier, il va falloir réoxygéner le groupe et faire bouger les lignes, tout simplement », a lâché l’entraîneur du FC Nantes après le revers à Lyon.

« On y réfléchit et on y travaille »