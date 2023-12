Mercato - FC Nantes : Du changement se prépare en interne !

La rédaction

Déjà peu sollicitiées sous les ordres de Pierre Aristouy, les jeunes pousses du FC Nantes devraient encore ronger leur frein durant un certain temps avec Jocelyn Gourvennec. En ce sens, les dirigeants nantais s'apprêteraient à faire un peu de ménage au sein de l'effectif en vue du mercato hivernal, où de nombreux prêts seraient à l'ordre du jour.

Les difficultés refont surface au FC Nantes. Alors que l'ancien entraîneur, Pierre Aristouy, finalement limogé fin novembre, s'était mis de nombreux joueurs à dos, les Canaris ont nommé Jocelyn Gourvennec à sa succession. Si ce dernier a réalisé des débuts encourageants, le FC Nantes, battu lors de ses trois dernières sorties, est désormais à la peine en Ligue 1. Malgré des récents résultats peu reluisants, l'ancien technicien de Guingamp ne semble pas décidé à accorder du temps de jeu à ses jeunes afin d'apporter une nouvelle dynamique.

Vers un exode massif au FC Nantes cet hiver ?

De fait, les dirigeants nantais s'apprêteraient à prêter de nombreuses pépites cet hiver afin qu'elles suivent notamment les pas de Junior Diaz (Annecy) et Lohann Doucet (Paris FC). D'après les informations de Ouest-France , Stredair Appuah (19 ans), grand déçu du début de saison, Joe-Loïc Affamah (21 ans), Mohamed Achi (21 ans) ou encore Robin Voisine (21 ans) sont pressentis pour s'en aller lors du mercato hivernal.

Mbemba pourrait partir définitivement, Zézé verrouillé.

Quant à Yannis Mbemba (22 ans), qui ne figure plus dans l'effectif professionnel après avoir refusé d'étirer son bail, celui-ci devrait se diriger vers un départ définitif, à 6 mois de la fin de son contrat. De son côté, Nathan Zézé (18 ans), qui fait l'objet de nombreuses offres de prêt selon le quotidien régional, possède la confiance de ses dirigeants, qui souhaitent le conserver cet hiver. En revanche, la situation de Bastien Meupiyou (17 ans), récemment opéré du ménisques et absent six à huit semaines, est toujours en stand-by.