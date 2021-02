Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Ça vire au fiasco total pour cette recrue de Kita !

Publié le 24 février 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Recruté l’été dernier par le FC Nantes après avoir été renvoyé par le RB Leipzig, Jean-Kevin Augustin a rapidement été mis de côté par Raymond Domenech puis Antoine Kombouaré. Et l’ancien attaquant du PSG, passé ensuite par l’AS Monaco, devrait avoir du mal à remonter la pente…

Nommé en lieu et place de Raymond Domenech cet hiver pour redresser au plus vite la situation du FC Nantes, actuel 17e de Ligue 1, Antoine Kombouaré opère déjà à des choix très forts. Et comme il l’a confirmé ces dernières heures au micro de beINSPORTS , plusieurs éléments ont été rétrogradés en équipe réserve avec, parmi eux, Jean-Kévin Augustin : « Aujourd’hui, j’ai pris la décision de réduire mon groupe, d’intégrer des jeunes. Partir avec un groupe que j’estime capable d’aller chercher le maintien. Mon métier, c’est de faire des choix. Je n’ai pas écarté les autres joueurs, c'est pour les mettre avec la réserve du FC Nantes pour voir comment ils réagissent avec le centre de formation », a indiqué l’entraîneur du FC Nantes. Et la situation continue donc d’empirer pour Jean-Kévin Augustin, qui est sur une pente glissante depuis maintenant un bon moment.

Gourcuff, Domenech, Kombouaré… Tous ont ciblé un problème avec Augustin

En effet, depuis son arrivée au FC Nantes l’été dernier après avoir rompu son contrat avec le RB Leipzig, l’ancien titi du PSG n’est jamais parvenu à convaincre ses différents entraîneurs, tous unanimes sur le mauvais état de forme d’Augustin : « On l’avait intégré mais on a vu que ce n’était pas suffisant. On a fait le bilan, ce n’est pas satisfaisant. Son absence de préparation le pénalise tellement qu’il ne peut pas être compétitif » avait indiqué Christian Gourcuff en novembre dernier lorsqu'il entraînait encore le club, et le diagnostic avait été partagé quelques semaines plus tard par son successeur, Raymond Domenech : « Il n’est pas encore prêt. Il fait des efforts et s’accroche. J’ai retrouvé un joueur qui n’a pas de capacité à répéter les efforts ». Et le 11 février dernier, Antoine Kombouaré dressait le même constat sur Jean-Kévin Augustin : « Il a une très bonne mentalité, mais n’est pas encore prêt. Il travaille, mais d’autres joueurs sont devant lui aujourd’hui », soulignant l’entraîneur du FC Nantes. Le malaise est donc confirmé pour l’attaquant français de 23 qui, selon les révélations de L’Equipe , affiche des résultats préoccupants aux résultats de tests physiques.

Un avenir très incertain ?