Foot - Mercato - Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré justifie ses premier choix forts !

Publié le 24 février 2021 à 11h00 par La rédaction

Nommé sur le banc du FC Nantes suite au départ de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a déjà pris quelques choix forts au sein de son effectif, qu’il a tenu à justifier.

Depuis son arrivée au FC Nantes, Antoine Kombouaré a déjà apporté du changement au sein de son effectif. En effet, le successeur de Raymond Domenech aurait mis Thomas Basila, Bridge Ndilu et Jean-Kevin Augustin de côté selon les révélations de Ouest France . L’ancien technicien du PSG ne compterait pas sur ces trois derniers alors que les Canaris sont actuellement dans la course au maintien (17e de Ligue 1, à la lutte avec Lorient et Nîmes). Si les choix paraissent assez forts, Antoine Kombouaré a tenu à les justifier.

« Mon métier, c’est de faire des choix. Je n’ai pas écarté les autres joueurs »