Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, il tranche pour Mbappé !

Le contrat de Kylian Mbappé est entré dans son stade final, expirant le 30 juin 2024 et pour lequel aucun accord n’a été convenu pour une prolongation à l’instant T. Cependant, Rio Mavuba a déclaré en direct sur l’antenne de TF1 que Mbappé avait plus à gagner à réussir au PSG qu’au Real Madrid.

Kylian Mbappé n’est plus qu’à quelques semaines de devenir agent libre. En effet, le bail le liant au PSG prendra fin le 30 juin prochain. Et à l’instant T, rien n’est convenu entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé et ce, bien que le10sport.com vous ait révélé le 8 janvier dernier qu’il n’existait aucun accord entre le Real Madrid et le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Aucune décision n’était prise de la part du capitaine de l’équipe de France.

Al-Khelaïfi veut garder Mbappé, le PSG est le meilleur endroit pour lui selon Mavuba

Et maintenant ? Le président Nasser Al-Khelaïfi a publiquement reconnu à diverses reprises ces derniers temps qu’il voulait à « 100% » que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain au-delà de la durée actuelle de son engagement contractuel envers le champion de France. Ancien joueur du LOSC, des Girondins ou encore de Villarreal, Rio Mavuba aimerait que Kylian Mbappé bâtisse encore plus sa légende en tant que joueur du PSG.

«Avoir un Ballon d’Or avec le PSG, c’est un plus fort challenge que le gagner ailleurs, notamment au Real Madrid»