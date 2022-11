Mercato : Énorme mise au point sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Libéré par Manchester United après sa sortie médiatique fracassante, Cristiano Ronaldo se retrouve sans club. Le Portugais va donc devoir se trouver une nouvelle équipe après la Coupe du monde. Newcastle figure parmi les destinations potentielles de l'attaquant de 37 ans. Mais pour le moment, il n'y aurait absolument rien entre les deux parties.

Ne supportant plus son calvaire à Manchester United, Cristiano Ronaldo a lâché ses vérités au micro de Talk TV . Erik ten Hag, le club, ses coéquipiers... Le quintuple Ballon d’Or a dézingué absolument tout le monde avant de s’envoler pour le Qatar. Naturellement, il semblait peu probable de revoir Cristiano Ronaldo sous le maillot des Red Devils une fois la Coupe du monde terminée. Et le verdict est tombé ce mardi.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC