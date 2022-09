Foot - Mercato

En pleine polémique, Griezmann reçoit un soutien de taille

Publié le 11 septembre 2022 à 17h15 par La rédaction

Antoine Griezmann est dans une situation très embarrassante depuis le début de la saison. En effet, l'Atletico Madrid refuse de le faire jouer plus de 45 minutes afin d'éviter que l'option d'achat incluse dans son prêt ne soit levée. En manque cruel de temps de jeu, sa situation inquiète avant la Coupe du monde. Mais Hugo Lloris ne se fait pas trop de soucis pour son coéquipier chez les Bleus.

L'attaquant des Bleus Antoine Griezmann ne joue pas plus de 30 minutes par match bien qu'il soit décisif à chaque entrée. Les dirigeants de l'Atletico Madrid ont ordonné à Diego Simeone de ne pas titulariser le Français pour ne pas que l'option d'achat devienne obligatoire. Le capitaine des Bleus a réagi à cette situation inédite.

Lloris apporte son soutien à Griezmann

Dans en entretien accordé à Téléfoot , Hugo Lloris a volé au secours de son coéquipier en sélection. « Je pense que ça peut le frustrer, mais ça ne l'affecte pas, parce que quand il entre, il est décisif (comme face à Porto) » a-t-il lâché.

L'apport de Griezmann avec les Bleus