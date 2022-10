Foot - Mercato

Mercato : En plein calvaire, Cristiano Ronaldo impliqué dans un nouveau scandale ?

Publié le 27 octobre 2022 à 09h00

Pierrick Levallet

Depuis le début de la saison, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. L’attaquant de 37 ans est régulièrement écarté par Erik ten Hag et vit en plein calvaire. Mais alors que sa situation est très délicate chez les Red Devils, le Portugais se retrouve impliqué dans un nouveau scandale à la Juventus.

Cette saison, rien ne se passe comme prévu pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant de 37 ans ne fait clairement pas l’unanimité aux yeux d’Erik ten Hag. Le technicien néerlandais n’hésite pas à se passer des services du Portugais et même à le mettre à l’écart comme ce samedi contre Chelsea. Mais alors qu’il vit en plein calvaire à Manchester United, Cristiano Ronaldo serait impliqué dans une nouvelle polémique.

La Juventus fait l’objet d’une enquête pour fraude comptable

En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que le parquet de Turin a ouvert une enquête sur les comptes de la Juventus il y a un an. Le club turinois serait soupçonné d’une éventuelle fraude comptable. Les enquêteurs auraient quelques indices de malversations pour « fausses communications de sociétés cotées et émission de factures pour des opérations inexistantes » avec des plus-values fictives présumées de 60,3M€. Et le nom de Cristiano Ronaldo figurerait dans cette enquête.

Un document secret impliquant Cristiano Ronaldo ?

Les enquêteurs auraient mis la main sur un document secret dans lequel la Juventus aurait promis de verser 20M€ à Cristiano Ronaldo même s’il venait à quitter le club lors des saisons suivantes. L’objectif de cette investigation est de prouver que les joueurs de l’effectif de la Juventus en 2020 n’ont pas été privés de salaire lors de la période Covid-19 à partir de mars 2020 et qu’ils l’ont bien reçu à travers des paiements au black pendant trois mois grâce à des accords secrets signés. Les enquêteurs disposeraient du document signé de la main de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo se terre dans le silence