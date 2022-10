Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur le transfert de Skriniar

Pisté par le PSG pendant tout le mercato estival, Milan Skriniar a fini par rester à l’Inter Milan. D’après nos informations, le club de la capitale devrait revenir à la charge cet hiver pour l’international slovaque. Mais après la qualification de l’Inter, Steven Zhang, le président des Nerazzurri, s’est confié sur une potentielle prolongation de Skriniar.

Avec le dispositif à trois défenseurs utilisé par Christophe Galtier en début de saison, le PSG a longtemps cherché à faire venir un joueur à ce poste. Pendant tout le mercato ou presque, Luis Campos a planché sur le dossier Milan Skriniar. Mais face aux exigences excessives de l’Inter Milan, le PSG a passé son tour.

Mais ce dossier est loin d’être refermé. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG compte revenir à la charge dès cet hiver pour Milan Skriniar. En fin de contrat à la fin de la saison, l’international slovaque n’a toujours pas prolongé avec l’Inter Milan.

Inter president Steven Zhang: “Milan Škriniar is an incredible player and he knows I want him to stay. I’m really confident to agree a new deal”, tells @SkySport. 🚨🔵 #InterOn new owners for Inter: “I’m not in talks with any investor — the club is not for sale”. pic.twitter.com/4s6QIFgLg2