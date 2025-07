Mercato : En direct, il annonce cinq grands noms à l’OM !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son retour en Ligue des champions, l’OM n’a pas l’intention de faire de la figuration. Dans cette optique, trois joueurs sont déjà arrivés à savoir CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes. Cependant, Walid Acherchour insiste sur le fait que le vrai gros coup de l’OM c’est d’avoir conservé ses meilleurs joueurs alors que la stabilité n’a pas toujours été la spécialité de Pablo Longoria.

Après avoir recruté CJ Egan-Riley , Facundo Medina et Angel Gomes , l' OM veut désormais accélérer pour renforcer son secteur offensif. Cependant, contrairement à son habitude, Pablo Longoria a également réussi la performance d'enfin miser sur la stabilité, ce qui permet à l' OM de conserver ses meilleurs joueurs tels que Mason Greenwood , Adrien Rabiot , Pierre-Emile Hojbjerg , Leonardo Balerdi ou encore Geronimo Rulli . Et pour Walid Acherchour c'est un très gros coup.

« Est-ce qu'on doit être séduit par l’Olympique de Marseille, en tout cas par son mercato ? Moi je vais te répondre : on n’a pas à être séduit par le mercato de l’Olympique de Marseille cette saison. Ce n'était pas une garantie de revoir De Zerbi aujourd’hui à la Commanderie, de revoir Rabiot, Greenwood, Højbjerg, Balerdi, Rulli… tous ceux qui t’ont permis d’aller en Ligue des champions. Plus le coach, l’architecte. C’est déjà très très bien », affirme-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

« Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille ne doit pas nous envoyer des paillettes ou des noms de la machine à noms. L’OM est dans une phase où ils doivent véritablement apporter ce qui manque à l’effectif, mais de manière intelligente et cohérente. Ils doivent avoir du joueur fiable, du joueur prêt à l’emploi rapidement, qui connaisse la Ligue 1, qui ait de l’expérience. Je trouve qu’il y a des choses plutôt cohérentes. Et le simple fait d’avoir gardé ce socle, cette colonne vertébrale, cette expérience et ces automatismes, c’est déjà une vraie réussite. Pas de paillettes, mais de la cohérence. Et pour l’instant, moi, ça me plaît », ajoute Walid Acherchour.