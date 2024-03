Mercato : Ejecté par le PSG, Neymar a contacté le FC Barcelone

Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar s'est engagé en faveur d'Al Hilal lors du dernier mercato estival. Avant de migrer vers l'Arabie Saoudite, la star brésilienne a tenté de boucler son retour vers le FC Barcelone. Toutefois, son club actuel a refusé de le prêter au Barça cette saison.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de se débarrasser de Neymar. Et pourtant, l'international brésilien était engagé jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Le clan Neymar a approché le Barça l'été dernier

Alertée par la situation de Neymar, la direction d'Al Hilal a réussi à boucler le transfert de Neymar, et ce, en offrant environ 90M€ au PSG. S'il est actuellement lié au club saoudien, l'ailier gauche de 32 ans espérait faire son retour au FC Barcelone l'été dernier.

Al Hilal a refusé de prêter Neymar au FC Barcelone