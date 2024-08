Mercato : Du jamais vu au PSG, deux signatures majeures se préparent ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, l'osmose semble être de retour au sein du club de la capitale où le triumvirat qu'il compose avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi est enfin sur la même longueur d'onde. Et c'est assez inédit au PSG où les coulisses ont été marquées par des luttes internes, notamment entre entraîneurs et directeurs sportifs. Une situation qui pourrait aboutir sur les prolongations des deux Luis.

En 2022, malgré ses relations glaciales avec Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos est nommé conseiller sportif du PSG dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé. Et un an plus tard, c'est Luis Enrique qui est nommé sur le banc parisien. Les trois hommes un trio qui a pour objectif de lancer un projet sur le long terme en recrutant des jeunes joueurs à développer pour le futur. Et visiblement, tout se passe bien pour le moment.

Campos-Enrique-Al-Khelaïfi, enfin l'entente cordiale

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'osmose est parfaite entre Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique. Du jamais vu au PSG où les batailles internes entre les entraineurs et les directeurs sportifs ont animé une bonne partie de l'ère QSI. Ce fut le cas entre Thomas Tuchel et Antero Henrique, puis avec Leonardo, par exemple, qui aura également quelques problèmes avec Mauricio Pochettino. Et Le Parisien confirme d'ailleurs que l'entente entre les trois hommes forts du secteur sportif du PSG est excellente. Ce trio fonctionne donc très bien et n'affiche jamais de divergence de point de vue, malgré quelques désaccords par moment. La fluidité des relations entre Luis Enrique et Luis Campos facilite d'ailleurs le recrutement pour lequel les deux hommes sont sur la même longueur d'onde.

Vers une prolongation de Luis Enrique et Luis Campos

Et cette parfaite entente pourrait même aboutir aux prolongations de Luis Enrique et Luis Campos. Selon Le Parisien, alors que le contrat du coach espagnol prend fin en 2025, en interne, tout le monde est d'accord pour que l'aventure se poursuive. Luis Enrique est très heureux à Paris où il se projette à long terme, ce qui correspond au nouveau projet du PSG. Mais ce n'est pas tout. Une prolongation de Luis Campos est également dans les tuyaux. Très satisfait de son duo avec Luis Enrique, le conseiller sportif du PSG se projetterait également au-delà de 2025.