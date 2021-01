Foot - Mercato

Mercato : Jadon Sancho remplacé par un joueur de l'AS Monaco ?

Publié le 27 janvier 2021 à 12h20 par La rédaction

Auteur d’une très bonne première partie de saison avec l’AS Monaco, Sofiane Diop attire quelques clubs européens. Dont Dortmund, qui songerait à l’international U20 français pour prendre la succession de Jadon Sancho.