Mercato : Deux tauliers de l’OL chassés cet hiver ?

Englué dans sa crise sportive, l'OL a une nouvelle fois chuté en championnat dimanche soir face au LOSC. Et il semblerait que la direction rhodanienne perde patience à l'égard d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui seraient poussés vers la sortie afin d'alléger la masse salariale du club.

Ça va mal à l'OL ! Le club de John Textor pensait s'être rassuré avant la trêve internationale en allant décrocher sa première victoire de la saison à Rennes (1-0), mais il a rechuté dimanche soir, au Groupama Stadium, face au LOSC (0-2). Et cette nouvelle désillusion pourrait provoquer le départ de deux figures du vestiaire de l'OL...

Lacazette et Tolisso vers la sortie ?

Le Progrès indique dans ses colonnes du jour qu'Alexandre Lacazette (32 ans) et Corentin Tolisso (29 ans), deux purs produits du centre de formation que l'OL avait rapatrié à l'été 2022, seraient poussés vers la sortie en vue du mercato de janvier.

Des salaires trop imposants

La raison est simple : Lacazette et Tolisso perçoivent des salaires beaucoup trop conséquents, de respectivement 5,4 M€/an et 4,8 M€/an, qui pèsent sur les finances de l'OL et ne sont plus en adéquation avec ce qu'ils proposent sur le terrain. La perspective d'un prêt est donc étudiée pour les deux internationaux français, et toute offre à leur encontre durant le mercato d'hiver sera étudiée attentivement par John Textor.