Mercato : Deux signatures imminentes à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme indiqué par Pablo Longoria lors de la présentation de Faris Moumbagna, Luis Henrique a une offre de prolongation entre les mains. Un incroyable revirement de situation alors que le joueur brésilien était annoncé partant lors du dernier mercato. Mais il n'est pas le seul à avoir reçu des nouvelles du président de l'OM.

Le mercato hivernal est terminé, mais l'OM voudrait boucler deux signatures. Il ne s'agit bien évidemment pas de transfert, mais de prolongation. Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria se bat en coulisses pour sécuriser l'avenir de ses cadres comme Pape Gueye, qui n'a toujours pas répondu à la proposition de son président. De retour à l'OM cet hiver après un prêt au Brésil, Luis Henrique a lui aussi une offre entre les mains.

La star de l’OM conseille Barcelone pour sa révolution https://t.co/9N1cdbnhuY pic.twitter.com/WLBWGkiX1Z — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Longoria veut conserver Luis Henrique

« Luis Henrique va finir la saison avec nous. C'est la conséquence logique des actions car il nous a donné satisfaction. J'ai apprécié l'état d'esprit. Il a amélioré la mentalité à Botafogo et est devenu plus mature. C'est une conséquence logique de lui proposer une prolongation de contrat » a lâché le président de l'OM en conférence de presse ce mercredi . La Provence confirme que Luis Henrique pourrait prolonger son aventure marseillaise, lui qui voit son contrat prendre fin en juin 2025 et dont le comportement est apprécié par Gennaro Gattuso, le coach marseillais.

Bilal Nadir devrait signer un nouveau contrat

Par ailleurs, le quotidien régional annonce que l'OM est aussi passé à l'action pour étirer le bail de Bilal Nadir, éloigné des terrains depuis le 21 janvier dernier en raison d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Les négociations entre les deux parties avaient débuté bien avant sa blessure et son absence ne devrait pas remettre en question sa prolongation. Les discussions avanceraient, et avanceraient bien. De quoi lui redonner le sourire.