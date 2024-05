Mercato : Deux joueurs du même club pour remplacer Mbappé au PSG ?

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a disputé son ultime match avec le PSG samedi soir. Une page se tourne pour le club de la capitale qui va tenter de compenser au mieux son départ en recrutant des joueurs capables de le remplacer. Et pour cela, les dirigeants parisiens viseraient deux joueurs du Napoli.

Le PSG s'attend à du mouvement lors de ce mercato estival. Le club de la capitale sera confronté à un défi de taille : remplacer Kylian Mbappé. « C'est un joueur différent. Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé. Seulement une équipe avec de l'ambition. Et peut-être quatre, cinq ou six joueurs à recruter. Nous allons essayer d'obtenir plus en équipe (sans Mbappé). Ce sera un défi pour tous les joueurs qui signent ici », a prévenu Luis Enrique après la finale de Coupe de France face à l'OL. Le coach du PSG pourrait accueillir deux joueurs du Napoli.



Osimhen et Kvaratskhelia dans le viseur du PSG

Après avoir tenté sa chance l'été dernier avant de se heurter aux demandes totalement délirantes du Napoli, le PSG devrait relancer le dossier Victor Osimhen durant le mercato estival. Le club de la capitale devrait batailler avec Chelsea, club qui semble avoir la préférence du joueur désireux de marcher sur les pas de son compatriote John Obi Mikel. Mais ce n'est pas tout. Selon La Gazzetta dello Sport , le PSG montrerait également un fort intérêt pour Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien serait même la priorité absolue de Luis Enrique. Le coach parisien ne compte d'ailleurs pas partir en vacances afin d'avancer sur les dossiers chauds du mercato.

«Signer de bons joueurs reste une étape difficile»