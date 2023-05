Mercato : Deschamps régale le PSG et ce n'est pas terminé

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense, le PSG verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert de Lucas Hernandez lors du prochain mercato estival. Avant le joueur du Bayern, le club de la capitale a déjà recruté un bon nombre de joueurs de Didier Deschamps : Kylian Mbappé, Hatem Ben Arfa, Layvin Kurzawa, Yohan Cabaye, Lucas Digne, Jérémy Ménez, Blaise Matuidi, Kevin Gameiro et Nordi Mukiele.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez aurait alarmé le PSG. Selon les informations de Foot Mercato , divulguées ce mercredi soir, le club de la capitale en pincerait pour le défenseur de 27 ans et aurait lancé les discussions pour boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Des indiscrétions confirmées par Sport 1 , qui est même allé plus loin.

Le PSG se jette sur Lucas Hernandez

D'après Sport 1 , le PSG serait bel et bien sur les traces de Lucas Hernandez. D'ailleurs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi serait déjà passé à l'offensive sur ce dossier. En effet, la direction du PSG aurait formulé une offre à l'international français. Et à en croire L'Equipe , Lucas Hernandez et le PSG auraient désormais un accord de principe pour un transfert cet été.

Mbappé et Mukiele, les internationaux français du PSG

Avant de se jeter sur Lucas Hernandez, le PSG a été comblé par Didier Deschamps sur le mercato. En effet, l'écurie parisienne a recruté bon nombre d'internationaux français, qui ont évolué sous la houlette du sélectionneur tricolore en Bleu . Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé le transfert de Nordi Mukiele pour une somme avoisinant les 12M€. Le défenseur de 25 ans compte une sélection en équipe de France (réception de la Finlande le 7 septembre 2021). A l'été 2017, le Qatar a arraché Kylian Mbappé (24 ans) à l'AS Monaco sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une clause fixée à 180M€. Actuel capitaine de Didier Deschamps, le numéro 7 du PSG compte 68 sélections.

Matuidi, Ben Arfa et Kurzawa ont connu Deschamps et le PSG

Retraité aujourd'hui, Blaise Matuidi (36 ans) a défendu les couleurs rouge et bleu pendant six saisons (2011-2017) et a mis un terme à sa carrière après avoir disputé 84 matchs avec les Bleus (2010-2019). Arrivé librement et gratuitement au PSG à l'été 2016, Hatem Ben Arfa (36 ans) a vécu deux saisons infernales à Paris. Il a porté les couleurs tricolores à 15 reprises (2007-2015). Prêté à Fulham cette saison, Layvin Kurzawa (30 ans) est un joueur du PSG depuis l'été 2015. Et s'il n'a pas revu Clairefontaine depuis quatre ans, il comptabilise tout de même 13 sélections (2014-2019).

Cabaye, Digne, Ménez et Gameiro ont eu la double casquette

Comme Blaise Matuidi, Yohan Cabaye (37 ans) a mis un terme à sa carrière de footballeur. Mais contrairement à son compatriote français, il est toujours au PSG, et ce, en tant que Directeur Adjoint du Centre de Formation. L'ancien milieu de terrain a foulé la pelouse du Parc des Princes de janvier 2014 à juillet 2015 et a disputé 48 rencontres avec l'équipe de France (2010-2016). De son côté, Lucas Digne (29 ans) était au PSG pendant trois saisons (2013-2016) et compte 46 sélections (2014-2022). Pensionnaire de Reggina, Jérémy Ménez (36 ans) a fait le plus grand bonheur du PSG pendant trois saisons (2011-2014) et a chanté la Marseillaise 24 fois (2010-2013). Enfin, Kevin Gameiro (36 ans) peut également se vanter d'avoir joué à la fois au PSG (2011-2013) et en équipe de France sous l'ère Didier Deschamps (2010-2017, 13 sélections).