Mercato : Dépité, il demande un coup de pouce surréaliste au PSG !

Amadou Diawara

Le Stade Brestois est touché par une malédiction. En effet, les trois arrières gauche du club sont actuellement à l'infirmerie. Préoccupé, alors que son équipe va affronter le FC Nantes en 16èmes de finale de la Coupe de France ce mercredi, Eric Roy a ironisé sur la possibilité de récupérer Nuno Mendes en prêt cet hiver.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Nuno Mendes a entamé des négociations avec sa direction pour prolonger. Toutefois, à en croire les dernières informations de RMC Sport, l'international portugais aurait refusé toutes les offres parisiennes, et ce, parce qu'il estime qu'elle ne correspondent pas à son statut de titulaire. Sachant que les pourparlers avec le PSG ont été interrompus, Nuno Mendes voudrait désormais claquer la porte du Parc des Princes. Ce qui ne profitera pas à Brest.

Un proche de Kvaratskhelia dénonce une rumeur ! Qui bluffe dans ce jeu de chaises musicales ? 🤔 https://t.co/c3hFuh6joL — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Brest n'a plus d'arrière gauche

Victime d'une hécatombe au poste d'arrière gauche, Eric Roy aimerait bénéficier de la générosité du PSG ou du Real Madrid. Alors que ses trois latéraux gauche sont actuellement blessés, le coach de Brest a ironisé sur la possibilité de récupérer Nuno Mendes ou Ferland Mendy en prêt lors de ce mercato hivernal.

«Je ne pense pas que le PSG va nous prêter Mendes»

« Je ne sais pas comment je vais faire la prochaine équipe. Déjà la blessure de Massadio était une grosse tuile, celle de Jordan derrière, je n’en parle même pas. Je me suis tout de suite dit que la suite allait être très compliquée. Et comme on a un calendrier très léger… Le problème, c’est que même si tu es le meilleur recruteur du monde, il me faut un joueur pour mercredi. Tu ne peux pas trouver un joueur pour mercredi, même pas pour samedi. Quand tu fais venir quelqu’un, il faut qu’il s’entraîne et tout. Ce sera un joueur qui n’aura pas trop joué. Je ne pense pas que le Real Madrid va nous prêter (Ferland) Mendy et je ne pense pas que le PSG va nous prêter Nuno Mendes. Donc ce sera un joueur en manque de temps de jeu, qui aura envie de se relancer. Mais on ne va pas être négatifs, on va déjà essayer de savourer cette belle victoire », a déclaré Eric Roy, l'entraineur de Brest, en conférence de presse d'après-match ce samedi.