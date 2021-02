Foot - Mercato - OM

Mercato : Démentis, Campos... La vente de l'OM, ce n'est pas pour tout de suite !

Publié le 16 février 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que la vente de l'OM tarde à être officialisée, le dénouement de ce dossier ne devrait pas intervenir à court terme.

Depuis une dizaine de jours, les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont accentuées. Et pour cause, Thibaud Vézirian a assuré que tout été bouclé et que Frank McCourt avait accepté de céder le club phocéen. Dans la foulée, Matthias Manteghetti, journaliste de Canal+ , confirmait la tendance, assurant même que l'OM avait été vendu pour 480M€, tandis que Luis Campos serait impliqué dans ce projet. Problème, rien n'a été confirmé et les démentis se sont enchaînés. Après plusieurs jours de silence, Matthias Manteghetti a donc décidé de mettre les choses au clair.

«Les démentis sont entendus et seul l’avenir donnera des réponses»