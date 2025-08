Mercato - Dembélé : Le PSG en plein doute ?

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une année 2025 éblouissante qui pourrait lui permettre de remporter le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé sera évidemment attendu au tournant cette saison. Cependant, le numéro 10 du PSG sera-t-il capable d'être aussi brillant ? C'est la question qui pourrait pousser les Parisiens à s'activer sur le mercato.

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG est toutefois proche d'officialiser deux transferts de poids. En effet, Illya Zabarnyi (Bournemouth) et Lucas Chevalier (LOSC) devrait débarquer respectivement pour 70M€, bonus compris, et environ 40M€ auxquels s'ajouteront quelques bonus. Mais le PSG pourrait bien poursuivre sur la lancée d'ici la fin du marché des transferts. Et pour cause, un attaquant polyvalent pourrait également débarquer. Il faut dire qu'il faudra offrir une rotation aux joueurs offensifs actuellement présents au sein de l'effectif, d'autant plus que comme l'explique David Gluzman, il est difficile de savoir si Ousmane Dembélé est capable de maintenir un tel niveau.