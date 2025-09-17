Mercato : Décision choc au PSG, le vestiaire se lâche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG ne s'est pas montré très actif sur le mercato. Le club n'a accueilli que deux nouvelles recrues dans ses rangs : Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Forcément, la situation suscite beaucoup d'inquiétudes puisque de nombreux observateurs ont peur de voir le physique des joueurs lâcher, comme c'est déjà le cas actuellement. Marquinhos, lui, valide plutôt la stratégie du club.

A l'approche de la première rencontre en Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, le PSG n'avance pas dans la plus grande sérénité. Le club ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Désiré Doué et le match contre le RC Lens a donné d'autres blessés. Les hommes de Luis Enrique doivent tenir le choc mais cela ne semble pas inquiéter Marquinhos. Le Brésilien pense que la stratégie adoptée sur le mercato était la bonne.

Marquinhos valide le mercato du PSG Elément central de la défense du PSG, Marquinhos a vu l'arrivée d'Illya Zabarnyi cet été pour l'épauler. Mais beaucoup s'inquiètent du recrutement du club, pas forcément idéal pour enchaîner après une telle saison. « Le meilleur des recrutements, c'est d'avoir gardé le groupe de la dernière saison. Ce n'est pas facile, quand tu gagnes, tu as des sollicitations, certains ont des offres, d'autres veulent jouer plus. Il y a eu des recrutements ciblés pour apporter un peu plus à l'équipe. On a un groupe formidable, qui travaille beaucoup, il y a une bonne ambiance. C'est magnifique d'avoir gardé cette base » déclare le Brésilien dans un entretien pour Le Parisien.