Mercato de folie au PSG, la grande annonce de Luis Enrique !

Après la démonstration en finale de la Ligue des champions Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse et a évoqué le recrutement du PSG qu’il juge exceptionnel. L’été dernier, le club de la capitale avait effectivement attiré João Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. Trois joueurs très importants comme le souligne le technicien espagnol.

L'été dernier, le PSG a poursuivi sur sa lancé avec son projet en misant sur le recrutement de jeunes joueurs avec la signature de João Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. Trois joueurs qui ont joué un rôle très important durant toute la saison et notamment lors de la finale de la Ligue des champions brillamment remportée contre l'Inter Milan (5-0) comme s'en réjouissait Luis Enrique après le match samedi soir.

Luis Enrique valide le recrutement du PSG « C'est difficile quand tu recrutes un jeune joueur et que tu l'intègres dans un club de la dimension du PSG. Je crois que Pacho, Désiré Doué et João Neves ont beaucoup apporté. Ce sont des joueurs qui ont été déterminants dans cette finale et je crois qu'en tant qu'équipe, nous montrons l'idée que nous avons. Au niveau défensif, nous avons été exceptionnels aujourd'hui », explique-t-il en conférence de presse avant de poursuivre en évoquant plus précisément le cas d'Ousmane Dembélé.