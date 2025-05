Mercato de folie à l’OM : Une nouvelle offre arrive !

Parmi les meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique pourrait quitter l’Olympique de Marseille au cours des prochaines semaines. Les médias italiens l’annoncent toujours plus proche de l’Inter, qui devrait présenter une nouvelle offre pour boucler son transfert avant le Mondial des clubs, qui débute le 15 juin prochain.

Il y a encore un an, tout le monde le considérait comme un énorme flop. Pourtant, Luis Henrique a été l’une des grandes trouvailles de Roberto De Zerbi , qui cette saison l’a replacé à un poste de milieu droit. Et ses prestations avec l' OM ont rapidement fait le tour de l’Europe, avec plusieurs clubs qui aimeraient s’attacher ses services.

C’est notamment le cas de l’ Inter , qui aurait déjà présenté une première offre de 22M€ pour convaincre l’ OM . Cela n’a pas suffi et à en croire La Gazzetta dello Sport, une nouvelle offre devrait bientôt arriver sur le bureau des dirigeants marseillais. Elle tournerait autour des 23M, mais du côté de Marseille on resterait bloqués sur la barre des 30M€, ce qui serait une excellente plus-value pour un joueur acheté 8M€ en 2020. Un accord semble toujours possible, mais le temps presse, puisque les Interisti aimeraient boucler ce dossier avant la fin de la semaine.

« Notre objectif c'est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin »

Il n’y a pas qu’en Italie où l’on est pressé de trouver un accord ! Récemment interrogé sur l’avenir de Luis Henrique, le président de l’OM a également affiché son intention d’aller le plus vite possible. « Notre objectif c'est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect pour notre propriétaire, pour nos engagements avec les différentes instances de football, UEFA, DNCG » a déclaré Pablo Longoria. « On l’a partagé avec son entourage. Je suis fier que Luis Henrique attire l'attention de différents top clubs en Europe car c'est la chose que je lui avais promise avant son arrivée au club ».