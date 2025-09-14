Mercato de folie à l'OM : «Des joueurs de haut niveau» signent à Marseille, De Zerbi confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif durant tout l'été, l'OM a enrôlé pas moins de 12 nouveaux joueurs, dont une bonne partie a été alignée vendredi soir contre Lorient (4-0). A l'issue de ce match, Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs prononcé sur le mercato marseillais et n'a pas caché sa joie de pouvoir compter sur autant de joueurs «de haut niveau».

Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Voilà liste des 12 joueurs recrutés par l'OM cet été. Un mercato très animé qui semble parfaitement convenir à Roberto De Zerbi qui alignait 5 de ses 12 recrues au coup d'envoi du match contre Lorient vendredi soir (4-0).

De Zerbi s'enflamme pour le mercato de l'OM ! « La direction a fait un grand mercato, l’équipe est forte, les joueurs sont très bons. On peut penser que c’est notre premier match de championnat puisque c’est la première fois que nos joueurs jouaient ensemble. Mais c’est la 4e journée de championnat, nous n'avons pas beaucoup de temps mais on doit accélérer et les joueurs doivent apprendre à se connaître plus rapidement que prévu. Aguerd, Pavard, O’Riley, Vermeeren sont des joueurs intelligents, je ne me fais pas de souci », lance l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.