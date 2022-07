Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo sort du silence pour son transfert

Publié le 17 juillet 2022 à 22h45 par Bernard Colas

Alors qu’il souhaiterait quitter Manchester United cet été, un an après son retour du côté d’Old Trafford, Cristiano Ronaldo est annoncé aux quatre coins d’Europe. Un retour au Sporting CP a notamment été évoqué pour le quintuple Ballon d’Or, mais ce dernier a tenu à démentir les rumeurs l’envoyant vers son club formateur.

Une année et puis s’en va ? Alors qu’il a fait son retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo a déjà des envies d’ailleurs selon la presse étrangère. Faute de Ligue des champions lors de la prochaine saison, l’attaquant de 37 ans souhaiterait en effet plier bagage, et le bras de fer semble entamé. Cristiano Ronaldo n’a pas pris part à la tournée d’avant-saison de Manchester United en Thaïlande et en Australie en raison d’un problème familial tandis que Jorge Mendes s’active en interne pour trouver un point de chute au mythique numéro 7.

Où peut rebondir CR7 ?

Le FC Barcelone, Chelsea, le Bayern Munich, l’AS Rome, le Napoli et même le PSG ont été cités parmi les pistes potentielles pour Cristiano Ronaldo. Il y a quelques jours, le10sport.com vous révélait toutefois que Jorge Mendes n’avait pas discuté du cas CR7 avec les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo: "Fake." pic.twitter.com/Pi8WK4Z3DG — FutbolArena (@futbolarena) July 17, 2022

Cristiano Ronaldo dément les rumeurs concernant le Sporting