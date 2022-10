Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo pourrait prendre une décision fracassante pour son transfert

Publié le 25 octobre 2022 à 01h00

Pierrick Levallet

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United. Mais le Portugais a finalement été bloqué chez les Red Devils, où il n’entre pas vraiment dans les plans d’Erik ten Hag. Naples pourrait le sortir de ce calvaire mancunien. Et Cristiano Ronaldo pourrait aider le club italien pour que ce transfert se fasse.

L'été dernier, Cristiano Ronaldo a tout tenté pour quitter Manchester United. L’attaquant de 37 ans voulant disputer la Ligue des champions. Jorge Mendes a alors sondé de nombreux clubs, mais aucun ne s’est manifesté pour le Portugais. Résultat, Cristiano Ronaldo est resté à Manchester United, où il vit un véritable calvaire sous Erik ten Hag. Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain, le quintuple Ballon d’Or songerait à un transfert. Et il disposerait d’une porte de sortie en Italie.

Mercato : Réunion au sommet pour Cristiano Ronaldo https://t.co/3vEfrCojK6 pic.twitter.com/UAaqbxVxwe — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Naples s’intéresse encore à Cristiano Ronaldo

Selon les informations du média britannique The Sun , Naples convoiterait encore Cristiano Ronaldo. « Naples était intéressé par Ronaldo cet été et l’est toujours. L’ajouter à l’équipe serait considéré comme une étape qu’ils pensent être en mesure de les aider à rester au sommet de la Serie A et progresser en Ligue des champions » affirme notamment une source proche de l’attaquant de 37 ans. La porte est toujours ouverte pour un retour en Serie A pour Cristiano Ronaldo. Mais un détail très important pourrait faire capoter l’opération.

Cristiano Ronaldo pourrait faire un gros sacrifice