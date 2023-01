Mercato : Cristiano Ronaldo met un premier coup de pression dans le vestiaire de Rudi Garcia

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présenté par Al-Nassr ce mardi, Cristiano Ronaldo a pu découvrir ses nouveaux supporters dans un stade en fusion. Quelques minutes auparavant, le Portugais s’est prononcé sur sa décision de rejoindre l’Arabie saoudite et a pu s’entretenir avec ses coéquipiers. L’occasion pour lui de leur délivrer un premier message très ambitieux, sous les yeux de Rudi Garcia.

Cristiano Ronaldo entame officiellement un nouveau chapitre dans sa carrière. Libre depuis son départ de Manchester United en novembre dernier, l’attaquant de 37 ans s’est engagé pour deux saisons et demie en faveur du club saoudien d’Al-Nassr. Une présentation en grande pompe attendait le quintuple Ballon d’or ce mardi à Riyad, l’occasion pour lui de découvrir ses nouveaux supporters et coéquipiers.

« Je suis venu ici pour gagner »

Après la conférence de presse, Cristiano Ronaldo a rejoint le vestiaire d’Al-Nassr pour une première prise de parole devant ses coéquipiers, en compagnie de Rudi Garcia et du président de la formation saoudienne. « Je suis très heureux d'être ici et de relever ce défi. Je suis venu ici pour gagner. Je sais que le groupe est fantastique, j'ai vu quelques matchs et j'apprécie la connexion que vous avez , a lancé le Portugais, très ambitieux pour la suite. Je suis ici pour aider l'équipe, pour m'amuser et pour donner le meilleur de moi-même. Je vous promets que dès que la présentation sera terminée, je viendrai m'entraîner avec vous . »

🚨 كريستيانو رونالدو في غرفة تبديل الملابس مع اللاعبين . Cristiano Ronaldo in the dressing room with the players.pic.twitter.com/DmMePtL2wr — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) January 3, 2023

« Pour moi, ce n’est pas la fin de ma carrière »