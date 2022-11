Mercato : Cristiano Ronaldo au FC Barcelone, la bombe est lâchée

Thibault Morlain

Le divorce a donc été prononcé entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Suite à l’interview fracassante du Portugais, les Red Devils ont décidé de rompre son contrat. Désormais CR7 est donc libre et à la recherche d’un autre club. Si les options PSG ou encore Chelsea sont évoquées, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir… au FC Barcelone.

Aujourd’hui au Qatar pour disputer la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est un joueur libre. En effet, le Portugais n’a plus de club actuellement suite à la rupture de son contrat avec Manchester United. Alors que l’histoire entre CR7 et les Red Devils devenait de plus en plus compliquée, elle s’est donc terminée suite à l’interview fracassante de Cristiano Ronaldo. Dans un communiqué, Manchester United a ainsi lâché cette bombe, officialisation la rupture du contrat du quintuple Ballon d’Or.

Direction le FC Barcelone pour Cristiano Ronaldo

Où jouera Cristiano Ronaldo pour la seconde partie de saison ? Telle est donc la question qui va animer les prochaines semaines. De nombreuses rumeurs circulent déjà à propos du Portugais. Veronica Brunati assure notamment que le PSG, Chelsea et Newcastle seraient des possibilités pour CR7. Mais une grosse surprise pourrait être possible pour l’ancien joueur du Real Madrid. En effet, la journaliste argentine dévoile que Cristiano Ronaldo pourrait tout simplement rebondir… au FC Barcelone. « Le FC Barcelone a pratiquement bouclé l’arrivée de Ruben Neves et Cristiano Ronaldo pourrait entrer dans la négociation », assure-t-elle, alors que pour rappel, les deux Portugais sont représentés par un certain Jorge Mendes.

« Cristiano Ronaldo a été offert au FC Barcelone »