Mercato : Cristiano Ronaldo a reçu un incroyable coup de fil pour son transfert

Publié le 31 octobre 2022 à 00h45

Arnaud De Kanel

Désireux de quitter la Juventus à l'été 2021, Cristiano Ronaldo avait été approché par Manchester city, quelques jours avant de faire son retour à Manchester United. Le Portugais était très proche de rejoindre les Cityzens mais un appel tardif d'un ancien coéquipiers a changé la donne, l'incitant ainsi à snober Pep Guardiola.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait le forcing pour plier bagage lors du dernier mercato et reste sur le départ. La situation aurait pu être radicalement différente pour le quintuple Ballon d'Or si ce dernier avait rejoint Manchester City, le rival historique des Red Devils qui l'aurait contacté à l'été 2021. Face à cela, Rio Ferdinand avait pris les choses en main.

Ronaldo était proche de City

Bien qu'il ait écrit la légende de Manchester United, Cristiano Ronaldo privilégie avant tout sa carrière à l'affect. Alors, face au manque de clubs demandeurs, celui-ci aurait failli signer à Manchester City à l'été 2021 avant que Rio Ferdinand intervienne.

Ferdinand a appelé CR7