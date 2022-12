Mercato : Cristiano Ronaldo a reçu un appel du pied improbable

Amadou Diawara

Sans club depuis la résiliation de son contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo a été approché par Danny Townsend. Toutefois, CR7 a fait savoir au patron de la A-League qu'il ne comptait pas poursuivre sa carrière dans le championnat australien. En effet, Cristiano Ronaldo a d'autres priorités pour le moment.

Alors qu'il vivait un cauchemar à Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est enfin réveillé. En effet, les Red Devils ont annoncé le départ de CR7 , avec qui ils ont bouclé une résiliation de contrat à l'amiable.

Mercato : Manchester United en remet une couche sur le divorce avec Cristiano Ronaldo https://t.co/IxQSTbnicY pic.twitter.com/50apPNaXS0 — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

« Nous avons eu des discussions intéressantes, et l'intérêt était réel, mais...»

Désormais sans club, Cristiano Ronaldo ne manquerait pas de prétendants. D'ailleurs, ils auraient reçu plusieurs propositions étonnantes : de l'Arabie Saoudite, à l'Australie, en passant par l'Asie. Toutefois, la star portugaise de 37 ans souhaiterait rester en Europe et briller de nouveau en Ligue des Champions. D'ailleurs, il n'a pas manqué de le faire savoir à Danny Townsend, le patron de la A-League dernièrement.

«Il est clair qu'il a d'autres priorités à ce stade»