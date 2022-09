Foot - Mercato - Manchester United

Cristiano Ronaldo a pris une décision radicale pour son avenir

Publié le 13 septembre 2022 à 22h45 par Jules Kutos-Bertin

De retour à Manchester United la saison dernière, Cristiano Ronaldo a déjà demandé à partir cet été. Même s’il est resté au sein du club mancunien, l’international portugais n’aurait pas changé d’avis concernant son avenir : il partira l’été prochain en cas de non qualification en Ligue des Champions.

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo a fini par rester au sein du club mancunien. Même si Jorge Mendes l’a proposé à de nombreuses équipes, aucune n’a été attirée par Ronaldo. Une situation inédite pour un joueur de cette trempe mais une aubaine pour Erik ten Hag qui va pouvoir compter sur lui cette saison.

Début de saison difficile pour Ronaldo

Pour autant, le début d’exercice de Cristiano Ronaldo est loin d’être idéal. Cantonné à un rôle de remplaçant en championnat, l’international portugais a été titulaire en Ligue Europa contre la Real Sociedad, une rencontre perdue par Manchester United (0-1). Pas de quoi améliorer sa situation…

Cristiano Ronaldo aurait rejeté une offre d'Al-Hilal de 2,3 M€ / semaine sur deux ans, soit 243 M€ sur l’ensemble du contrat. 💰❌(CNN Portugal) pic.twitter.com/Q06A3P7822 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2022

Un départ toujours en tête