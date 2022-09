Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Coup de tonnerre, la vente de l'ASSE est relancée

Publié le 7 septembre 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, la vente de l'ASSE est annoncée. Néanmoins, ce dossier semble se compliquer face aux exigences de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux actuels propriétaires du club stéphanois sont effectivement très gourmands ce qui ralentit ce feuilleton. Néanmoins, alors que les Verts ont été relégués en Ligue 2, la vente du club est relancée et John Chayka serait le mieux placés.

Les derniers mois ont été très mouvementés du côté de l'ASSE. D'un point de vue sportif tout d'abord, avec une relégation en Ligue 2 après une saison catastrophique conclue par une défaite contre Auxerre lors du barrage. Par conséquent, des changements importants ont eu lieu en interne avec notamment la nomination de Laurent Battles pour remplacer Pascal Dupraz ou encore les arrivées de Loïc Perrin et Jean-François Soucasse dans l'organigramme. En parallèle, des discussions sont menées pour la vente du club depuis plus d'un an, en vain jusque-là. Le 29 mai dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo communiquaient d'ailleurs une annonce prochaine.

«Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante»

« Si nous avons pu commettre des erreurs ces dernières saisons, nous n’avons jamais cessé d’œuvrer afin d’assurer la pérennité de l'ASSE, dont la situation financière lui permettra d’assumer le prochain exercice en Ligue 2. Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », confiaient-ils par le biais d'un communiqué.

KPMG a toujours le mandat de vente pour l'ASSE

C'était donc il y a trois mois, et rien ne s'est passé depuis. L'ASSE n'a toujours rien communiqué. Et pourtant, les candidats intéressés par le rachat des Verts. En un an et demi, des offres sont arrivées d'un peu partout. De France, avec Olivier Marakarian et Serge Bueno, des Etats-Unis (777 Partners ou encore Blitzer), de Russie (Lomakin), du Cambodge (Ravichak) ou encore de Suisse et du Luxembourg. Toutes ces offres ont été étudiées par KPMG, le cabinet en charge d'étudier la viabilité des propositions. Et selon les informations du Progrès , KPMG aurait toujours le mandat pour la vente de l'ASSE.

C'est fini pour Blitzer, Chayka nouveau favori ?