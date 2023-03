Mercato : Coup de théâtre, un rêve du Qatar plombe les plans du PSG

Thomas Bourseau

Entraîneur à forte renommée, Pep Guardiola est apprécié des propriétaires qataris du PSG comme le10sport.com vous le révélait en 2019. Mais l’un des rêves du Qatar compromettrait les chances du club parisien avec Erling Braut Haaland.

Une fois n’est pas coutume, le PSG s’est planté dans sa quête de la Ligue des champions et ce, au même stade de la compétition que la saison passée : en 1/8ème de finale. Pour relancer la machine en espérant de meilleurs résultats la saison prochaine, il faudrait que le PSG mette la main sur Erling Braut Haaland pour combiner avec Kylian Mbappé d’après l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo.

Rêve de QSI, Pep Guardiola joue un sale tour au PSG

Pour ce faire, il faudra dégainer une belle offre à Manchester City qui a mis la main sur la pépite norvégienne au printemps 2022 au nez et à la barbe des plus grands clubs européens. Et il semblerait que Pep Guardiola ait considérablement compliqué les plans du PSG. le10sport.com vous avait révélé en décembre 2019 que les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain songeaient à Guardiola pour venir s’asseoir sur le banc du club. Le nom du technicien espagnol est d’ailleurs revenu l’année dernière pour le PSG selon L’Équipe .

Guardiola a prolongé à City, la clause d’Haaland a disparu