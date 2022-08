Foot - Mercato

Coup de froid pour ce crack courtisé par le Real Madrid ?

Publié le 28 août 2022 à 22h45 par La rédaction mis à jour le 28 août 2022 à 22h47

Après la perte de Casemiro, le Real Madrid plancherait afin de lui trouver un successeur sur le long terme. Si Carlo Ancelotti a annoncé que Casemiro ne serait pas forcément remplacé dès cet été, les Merengue seraient en train de tenter de recruter un crack du Borussia Dortmund. Mais un coup de froid est arrivé dans ce dossier…

Le mercato du Real Madrid aurait pu être animé dans le sens des arrivées. Après le départ de Casemiro, les dirigeants du Real Madrid, et Carlo Ancelotti, ont annoncé qu’ils n’avaient pas forcément besoin de se renforcer. Avec le recrutement d’Aurélien Tchouaméni, et la présence de Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde et Eduardo Camavinga, l’effectif serait au complet. Cependant, en coulisses, Florentino Pérez se serait lancé sur les traces de Jude Bellingham. Et il aurait reçu une réponse claire dans ce dossier…

« J’espère que Bellingham restera au BVB »

Ainsi, dans une interview accordée à Sky90 , Sebastien Kehl, l’un des dirigeants du Borussia Dortmund, a évoqué le cas Jude Bellingham, annoncé dans le viseur du Real Madrid. « J'espère que Bellingham restera au BVB après 2023. Je vois qu'il se sent super à l'aise avec nous ».

Le Real Madrid a déjà son plan de vol

Par ailleurs, les médias espagnols annonçaient depuis plusieurs semaines que le Real Madrid aurait un plan pour recruter Jude Bellingham. En effet, les dirigeants madrilènes voudraient attendre jusqu’en 2023 avant de tenter une approche pour l’international anglais du Borussia Dortmund. Il deviendrait alors le remplaçant parfait pour Casemiro, alors que Toni Kroos et Luka Modric s’approchent aussi de la retraite…