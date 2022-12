Mercato : Comme le PSG, un cador a pris sa décision pour Joao Felix

Thomas Bourseau

Joao Felix devrait quitter l’Atletico de Madrid incessamment sous peu. Pour y rejoindre Arsenal ? Alors que le PSG passe son tour, les Gunners feraient de même pour des raisons financières. Chelsea pourrait en profiter.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 14 décembre dernier, le feuilleton Joao Felix est déjà terminé. Du moins, du côté du PSG. Malgré les informations divulguées dans la presse, le Paris Saint-Germain ne se mobilise pas en interne pour boucler le transfert de l’attaquant de l’Atletico de Madrid pour la simple et bonne raison que le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Christophe Galtier refuseraient de le faire venir, ne souhaitant pas l’intégrer dans leur projet.

Joao Felix proposé à Arsenal ?

De quoi faire les affaires d’Arsenal et de Manchester United ? le10sport.com vous affirmait le 24 décembre que les Gunners et les Red Devils étaient à présent les plus à mêmes à boucler le coup Joao Felix. D’ailleurs, Arsenal aurait été approché pour mener à bien cette opération selon Ben Jacobs. Sur son compte Twitter , le journaliste de CBS Sports a confié ces dernières heures que le profil de Felix avait été proposé aux Gunners .

Arsenal passe son tour pour Joao Felix, Chelsea en approche ?