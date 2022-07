Foot - Mercato - PSG

Mercato : Christophe Galtier débarque au PSG, l’occasion était parfaite pour lui à l’OM

Publié le 2 juillet 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

D’ici quelques heures, Christophe Galtier devrait prendre place sur le banc du PSG, remplaçant ainsi Mauricio Pochettino. Un nouveau défi pour le natif de Marseille qui aurait également pu enfin débarquer au Vélodrome pour entraîner l’OM afin de remplacer Jorge Sampaoli, qui a quitté le club phocéen ce vendredi.

Depuis de très longues semaines, il était annoncé que Mauricio Pochettino allait être remercié par le PSG. Et le changement sur le banc de touche est maintenant imminent. Exit l’Argentin et place à Christophe Galtier. Si le Qatar rêvait de Zinedine Zidane, Luis Campos va finalement faire venir celui qui officiait à l’OGC Nice la saison dernière.

Mercato - PSG : Galtier débarque à Paris, l’ASSE ne l’a pas oublié https://t.co/X5uRCWKoZ6 pic.twitter.com/wafnzFUDxt — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

C’est imminent pour Galtier

Et du côté du PSG, le feuilleton de l’entraîneur touche enfin à son but. En effet, le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de Galtier sont imminents. Le début d’une nouvelle ère au sein du club de la capitale et un défi de taille pour le natif de Marseille, après avoir officié sur le banc de l’ASSE, du LOSC et de l’OGC Nice.

Les planètes auraient pu s’aligner avec l’OM

Christophe Galtier va donc débarquer au PSG, lui qui aurait enfin pu prendre les commandes de l’OM. Cela fait maintenant de très longues saisons que le Marseillais est annoncé comme l’une des possibles pistes pour s’asseoir sur le banc de touche. Cela ne s’est toutefois jamais concrétisé. Cela aurait toutefois pu être le cas cet été avec le départ de Jorge Sampaoli. A la recherche d’un nouvel entraîneur, Pablo Longoria aurait pu se tourner vers Galtier, il va désormais falloir regarder ailleurs.