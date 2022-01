Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : La grande annonce de Tuchel sur l'avenir de Lukaku !

Publié le 4 janvier 2022 à 15h19 par La rédaction mis à jour le 4 janvier 2022 à 15h37

Présent ce mardi en conférence de presse à l'occasion de la réception de Tottenham mercredi en League Cup, Thomas Tuchel a annoncé le retour de Romelu Lukaku dans son groupe. Le technicien allemand a ainsi voulu mettre un terme à la polémique initiée par le Belge.