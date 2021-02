Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Tuchel entièrement validé par une vieille connaissance !

Publié le 2 février 2021 à 23h40 par La rédaction

En arrivant à Chelsea, Thomas Tuchel a retrouvé Christian Pulisic, qu'il a lancé lorsqu'il était à la tête du Borussia Dortmund. Le jeune joueur s'est dit ravi de rejouer sous les ordres de l'ancien entraîneur du PSG.