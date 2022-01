Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Tuchel en rajoute une couche sur l’affaire Lukaku !

Publié le 2 janvier 2022 à 22h40 par La rédaction

Alors qu’il a été écarté du groupe pour le match face à Liverpool dimanche (2-2), Romelu Lukaku pourrait revenir au sein du groupe dans les prochaines heures en fonction des retombées d’une réunion à Chelsea qui aurait une grande incidence sur son avenir.