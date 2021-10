Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Thomas Tuchel ouvre déjà la porte à un nouveau championnat !

Publié le 9 octobre 2021 à 16h40 par La rédaction

Bien qu’il ait récemment été prolongé à Chelsea, Thomas Tuchel s’est montré intéressé par un challenge en Serie A lors de sa présence au Festival dello Sport.