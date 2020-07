Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Giroud s’exprime sur l’arrivée de Timo Werner !

Publié le 31 juillet 2020 à 15h40 par La rédaction

Déjà en concurrence avec Tammy Abraham tout au long de la saison à Chelsea, Olivier Giroud se dit prêt à gagner sa place après l’arrivée de Timo Werner chez les Blues…