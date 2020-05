Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Lampard est prévenu pour cette piste estivale

Publié le 5 mai 2020 à 20h40 par La rédaction

Pisté par Chelsea depuis de nombreux mois déjà, Declan Rice pourrait bien quitter West Ham. Toutefois, David Moyes attend toutefois que Frank Lampard intègre une de ses plus grandes pépites dans la transaction.