Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : L’aveu de Tuchel sur la polémique Lukaku…

Publié le 2 janvier 2022 à 17h19 par La rédaction

Thomas Tuchel a fait le choix de ne pas sélectionner Romelu Lukaku ce dimanche pour la réception de Liverpool en raison de la polémique dont il est au coeur concernant ses propos envers l’Inter entre autres. L’entraîneur de Chelsea s’est expliqué.