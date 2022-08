Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel va dégainer une offre colossale pour Fofana

Christophe Galtier a été clair en conférence de presse, il espère encore trois nouvelles recrues avant la fin du mercato. Le PSG ciblerait Wesley Fofana (Leicester) mais le défenseur français intéresserait également Chelsea et il donnerait sa préférence aux Blues qui devraient passer à l'attaque dans les jours à venir.

Alors que le PSG aimerait attirer Wesley Fofana durant ce mercato, Chelsea pourrait devancer les Parisiens en formulant une offre démentielle. Le transfert du défenseur français pourrait atteindre une somme astronomique et il aurait donné sa préférence aux Blues .

Wesley Fofana and James Maddison both start for Leicester against Brentford. No surprise. #CFC preparing a big bid for Fofana to test Leicester's resolve. Newcastle way off Maddison valuation and haven't made another bid.